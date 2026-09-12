Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 450,97 тенге; евро – 523,09 тенге; российский рубль – 5,33 тенге; китайский юань – 67,24 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 448 тенге на покупку, 455 тенге на продажу. Курс евро: 520 тенге на покупку, 530 тенге на продажу. Курс рубля: 5,07 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 450,62 тенге на покупку, 452,63 тенге на продажу. Курс евро: 522,22 тенге на покупку, 527,4 тенге на продажу. Курс рубля: 5,14 тенге на покупку, 5,25 тенге на продажу. Материал по теме Крипторезерв Казахстана достиг 700 млн долларов Цены на аренду жилья бьют рекорды. Сколько стоит сегодня снять квартиру в городах Казахстана – читайте по ссылке.

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