Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,08 тенге; евро – 513,6 тенге; российский рубль – 5,31 тенге; китайский юань – 66,63 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу. Курс евро: 508 тенге на покупку, 518 тенге на продажу. Курс рубля: 5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 447,2 тенге на покупку, 449,34 тенге на продажу. Курс евро: 510,51 тенге на покупку, 515,83 тенге на продажу. Курс рубля: 5,03 тенге на покупку, 5,15 тенге на продажу. Материал по теме Той без кредитов: как всегда иметь подарок на любой семейный праздник Как заработать на кешбэках и банковских акциях – крупные банки Казахстана изменили политику лояльности.

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