Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 сентября
По состоянию на 19 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,08 тенге; евро – 513,6 тенге; российский рубль – 5,31 тенге; китайский юань – 66,63 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу.
Курс евро:
508 тенге на покупку, 518 тенге на продажу.
Курс рубля:
5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
447,2 тенге на покупку, 449,34 тенге на продажу.
Курс евро:
510,51 тенге на покупку, 515,83 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,03 тенге на покупку, 5,15 тенге на продажу.
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