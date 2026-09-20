Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,08 тенге; евро – 513,6 тенге; российский рубль – 5,31 тенге; китайский юань – 66,63 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу. Курс евро: 508 тенге на покупку, 518 тенге на продажу. Курс рубля: 5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 446,57 тенге на покупку, 448,63 тенге на продажу. Курс евро: 510,59 тенге на покупку, 515,89 тенге на продажу. Курс рубля: 5,02 тенге на покупку, 5,15 тенге на продажу. Материал по теме Сколько в Казахстане платят за рождение ребенка и как получить деньги Как заработать на кешбэках и банковских акциях – крупные банки Казахстана изменили политику лояльности.

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