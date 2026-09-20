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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 11:04 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,08 тенге; евро – 513,6 тенге; российский рубль – 5,31 тенге; китайский юань – 66,63 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу.

Курс евро:

508 тенге на покупку, 518 тенге на продажу.

Курс рубля:

5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

446,57 тенге на покупку, 448,63 тенге на продажу.

Курс евро:

510,59 тенге на покупку, 515,89 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,02 тенге на покупку, 5,15 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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