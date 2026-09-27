Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 сентября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 27 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 441,88 тенге; евро – 503,61 тенге; российский рубль – 5,24 тенге; китайский юань – 65,83 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

439,01 тенге на покупку, 446,01 тенге на продажу.

Курс евро:

500 тенге на покупку, 510 тенге на продажу.

Курс рубля:

5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

441,29 тенге на покупку, 443,25 тенге на продажу.

Курс евро:

502,96 тенге на покупку, 508,01 тенге на продажу.

Курс рубля:

4,98 тенге на покупку, 5,09 тенге на продажу.

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