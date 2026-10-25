Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 октября
Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 25 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 452,11 тенге; евро – 506,55 тенге; российский рубль – 5,6 тенге; китайский юань – 67,42 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
450 тенге на покупку, 457 тенге на продажу.
Курс евро:
504 тенге на покупку, 514 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,4 тенге на покупку, 5,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
451,36 тенге на покупку, 453,59 тенге на продажу.
Курс евро:
505,26 тенге на покупку, 510,13 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,37 тенге на покупку, 5,49 тенге на продажу.
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