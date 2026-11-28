Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 458,22 тенге; евро – 503,03 тенге; российский рубль – 5,58 тенге; китайский юань – 68,77 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу. Курс евро: 496 тенге на покупку, 506 тенге на продажу. Курс рубля: 5,2 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 457,62 тенге на покупку, 459,75 тенге на продажу. Курс евро: 499,86 тенге на покупку, 504,2 тенге на продажу. Курс рубля: 5,25 тенге на покупку, 5,36 тенге на продажу. Материал по теме Как уменьшить платежи по кредитам в 1,5 раза – советы финансиста Ранее Нацбанк посчитал, сколько денег казахстанцы занимают на покупки в рассрочку.

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