Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 ноября
По состоянию на 28 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 458,22 тенге; евро – 503,03 тенге; российский рубль – 5,58 тенге; китайский юань – 68,77 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу.
Курс евро:
496 тенге на покупку, 506 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,2 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
457,62 тенге на покупку, 459,75 тенге на продажу.
Курс евро:
499,86 тенге на покупку, 504,2 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,25 тенге на покупку, 5,36 тенге на продажу.
Материал по теме
Ранее Нацбанк посчитал, сколько денег казахстанцы занимают на покупки в рассрочку.