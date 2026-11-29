В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 29 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 458,22 тенге; евро – 503,03 тенге; российский рубль – 5,58 тенге; китайский юань – 68,77 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу.

Курс евро:

496 тенге на покупку, 506 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,2 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

456,8 тенге на покупку, 458,79 тенге на продажу.

Курс евро:

499,77 тенге на покупку, 503,98 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,24 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.

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