Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 ноября
Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 29 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 458,22 тенге; евро – 503,03 тенге; российский рубль – 5,58 тенге; китайский юань – 68,77 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу.
Курс евро:
496 тенге на покупку, 506 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,2 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
456,8 тенге на покупку, 458,79 тенге на продажу.
Курс евро:
499,77 тенге на покупку, 503,98 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,24 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.
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