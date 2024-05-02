Райан Гослинг и Мики Дей пришли на мероприятие в нелепых париках

1 мая американские актеры Райан Гослинг и Мики Дей пришли на голливудскую премьеру фильма "Каскадеры" в образах Бивиса и Баттхеда, сообщает Zakon.kz.

Оба актера появились на премьере в нелепых париках, придающих им сходство с анимационными персонажами и футболках с надписями. На груди Гослинга было написано "Смертельный рок", а на груди Дея – "Череп".

Гослинг, сыгравший в "Каскадерах" одну из центральных ролей, сперва прошел по красной ковровой дорожке в более привычном костюме вместе с коллегой Эмили Блант. После этого актер перевоплотился в Бивиса и вышел к публике вместе с Деем, примерившим на себя образ Баттхеда.

Премьера фильма запланирована на 3 мая.

А на YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство".