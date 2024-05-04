Зендея надела дизайнерский наряд бывшей жительницы Алматы
Фото: Instagram/meruert__tolegen
На днях для участия в рекламной съемке актриса сфотографировалась в одежде бренда Meruert Tolegen, сообщает Zakon.kz.
Пышную юбку и жакет оттенка сливочного масла разработала дизайнер и основательница одноименной марки Меруерт Толеген. Она родилась в Казахстане, но иммигрировала в США.
В детстве Меруерт жила с бабушкой и дедушкой: именно они привили ей любовь к архитектуре, искусству и природе. Дизайнер вдохновляется воспоминаниями о городе Алматы, а также в образе родного дома. Сейчас дизайнер трудится и проживает в Нью-Йорке.
А в Токио в возрасте 94 лет умерла основательница Yumi Katsura NYC, которая привнесла японскую традицию в западную свадебную моду.
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