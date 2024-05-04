Зендея надела дизайнерский наряд бывшей жительницы Алматы

На днях для участия в рекламной съемке актриса сфотографировалась в одежде бренда Meruert Tolegen, сообщает Zakon.kz.

Пышную юбку и жакет оттенка сливочного масла разработала дизайнер и основательница одноименной марки Меруерт Толеген. Она родилась в Казахстане, но иммигрировала в США.

В детстве Меруерт жила с бабушкой и дедушкой: именно они привили ей любовь к архитектуре, искусству и природе. Дизайнер вдохновляется воспоминаниями о городе Алматы, а также в образе родного дома. Сейчас дизайнер трудится и проживает в Нью-Йорке.

А в Токио в возрасте 94 лет умерла основательница Yumi Katsura NYC, которая привнесла японскую традицию в западную свадебную моду.