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Зендея надела дизайнерский наряд бывшей жительницы Алматы

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 07:20 Фото: Instagram/meruert__tolegen
На днях для участия в рекламной съемке актриса сфотографировалась в одежде бренда Meruert Tolegen, сообщает Zakon.kz.

Пышную юбку и жакет оттенка сливочного масла разработала дизайнер и основательница одноименной марки Меруерт Толеген. Она родилась в Казахстане, но иммигрировала в США.

В детстве Меруерт жила с бабушкой и дедушкой: именно они привили ей любовь к архитектуре, искусству и природе. Дизайнер вдохновляется воспоминаниями о городе Алматы, а также в образе родного дома. Сейчас дизайнер трудится и проживает в Нью-Йорке.

А в Токио в возрасте 94 лет умерла основательница Yumi Katsura NYC, которая привнесла японскую традицию в западную свадебную моду.

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