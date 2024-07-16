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Макпал Исабекова пообещала денежный приз тому, кто угадает как она назвала дочь

Макпал Исабекова пообещала денежный приз тому, кто угадает как она назвала дочь, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 07:08 Фото: кадр из видео
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова, которая недавно стала мамой второй раз, пока не раскрыла секрет как назвала дочь, но предлагает подписчикам в соцсетях угадать и получить небольшой денежный приз, сообщает Zakon.kz.

Так Макпал решила заинтриговать своих подписчиков в Instagram.

"Кстати, я же не сказала вам как мы дочь назвали) Давайте так, кто первый угадает, тому денежный приз на каспи скину, просто қызық болсын кішкене. Друзья, кто знает, естественно, не участвуют, пожалуйста, НЕ пишите ничего! Давайте посмотрим, удастся ли кому-нибудь угадать) Кеттік ☺️ пишите ваши варианты", - написала певица.

Ее поклонники называют разные варианты красивых женских имен: Амели, Айла, Аврора,Тамилла, Тея, Рамина, Теона, Сара и даже Дильназ и Хюрем. Однако одна из подписчиц написала, что скорее всего никто не угадает после Теодора. Именно так зовут сына Макпал, которому недавно исполнилось 2 года.

Пока "угадайка" еще продолжается и имя дочки будет известно позже, как и победителя – обладателя денежного приза.


Ранее сообщалось, что 10 июля 2024 года Макпал Исабекову выписали из родильного дома, ее с новрожденной встретили семья и друзья. А уже 11 июля из-за высокого давления она оказалась в больнице.

О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.

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