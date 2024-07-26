Жена Кайрата Нуртаса застряла с детьми в Барселоне

Барселона, которую за время путешествия полюбила казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, не хотела отпускать артистку. Все дело в том, что жена певца Кайрата Нуртаса с детьми застряла в аэропорту города из-за сбоя Microsoft, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories она поблагодарила Барселону "за прекрасные дни" и сообщила, что возвращается на родину, опубликовав фотографии из аэропорта.

"Тут такое фиаско, рейс отложен на неопределенное время. Всему виной сбой в системе Microsoft. Коллапс... Нас решили временно разместить в отеле", – написала Жулдыз Абдукаримова накануне, 25 июля 2024 года.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Пока супруга любимца казахстанцев сидела в аэропорту Барселоны, она заметила воровку, которую показала своим подписчикам, и призвала быть осторожными.

Затем Абдукаримова показала отель, в котором их разместили, и сказала, что время вылета еще неизвестно.

"Судя по всему, Барселона не хочет нас отпускать", – предположила телеведущая.

Через четыре часа она вновь вышла на связь со своими фолловерами и сообщила, что их вновь привезли в аэропорт. Жулдыз отметила, что с трудом прощается с Барселоной и обещает вновь туда вернуться.

"В 12:35 мы вылетим в Стамбул... Далее неизвестно, во сколько мы вылетим в Астану. Это нам скажут, когда мы благополучно приземлимся в Стамбуле. Судя по всему, сама Вселенная не хочет, наверное, чтобы я прилетела в Астану. Сама Вселенная так, наверное, распределила, чтобы я все эти две недели находилась в Барселоне. Тяжело прям Барселона провожает нас", – поделилась своими мыслями Абдукаримова.

Затем актриса сообщила, что они благополучно долетели до аэропорта Стамбула. А уже сегодня, 26 июля, Жулдыз опубликовала видео из аэропорта Астаны.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

По возвращении на родину жена Нуртаса отметила, что воздух Астаны – особенный.

Об отъезде Жулдыз Абдукаримовой с детьми в Испанию стало известно 9 июля 2024 года. За границу она отправилась после семейного отдыха в Боровом.

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19 июля Гульзира Айдарбекова намекнула, что ее невестка Жулдыз Абдукаримова путешествует по миру с детьми только благодаря Кайрату Нуртасу. На это супруга любимца казахстанцев никак не отреагировала и продолжала делиться фотографиями из Барселоны.