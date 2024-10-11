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Свекор Баян Алагузовой показал двух внучек на прогулке

Свекор Баян Алагузовой показал двух внучек, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 13:10 Фото: Instagram/turumalaguzov44
80-летний казахстанский композитор и дирижер Турум Алагузов активно ведет социальные сети и часто рассказывает о происходящем в жизни. На этот раз он разместил несколько фотографий, сделанных по время прогулки с внучками, сообщает Zakon.kz.

На снимках, размещенных 11 октября 2024 года на странице в Instagram, Алагузов находится в парке.

В подписи к публикации он уточняет, что скоро начинают съемки новой киноэпопеи "В бой идет один старик".

"Главного героя решил играть сам, ибо я и главный режиссер, и сценарист! Спонсор – мой сын, продюсер – моя сноха. Поэтому я, взяв благословение у представителей подрастающего поколения – Алисы и Алмушки, поковылял бодренько на съемочную площадку", – подчеркнул он.

Комментаторы пожелали удачи в начинаниях и отметили, что Алагузов является счастливым человеком.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 7 октября звезда рассказала, почему она назвала самую младшую дочь Алмой.

Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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