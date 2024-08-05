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Отар Кушанашвили разоблачил Глюкозу

Отар Кушанашвили разоблачил Глюкозу, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 11:51 Фото: Instagram/otar.kushanashvili
54-летний музыкальный критик Отар Кушанашвили заявил, что Глюкоза (Наталья Ионова) стала лицемерной. По его словам, в этом виноват шоу-бизнес, сообщает Zakon.kz.

Свои предположения телеведущий рассказал в своей же программе "КАКОВО?!".

Он уточнил, как отмечено в публикации издания "Газета", что Ионова была "достойной барышней", поэтому он не понимает произошедший в Красноярске скандал.

"Мне кажется, она очень неглупа. Но не дура же ты это делать перед детьми! Я не верю. Это постановочный мюзикл!"Отар Кушанашвили

Также он возмутился тому, что Глюкоза объяснила свое странное поведение потерей родной бабушки. Журналист уверен, что знаменитость будет не раз оправдывать так свои скандалы.

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, шокировавший зрителей.

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Тогда она чуть не сорвала выступление. Уже на следующий день продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Позднее она извинилась за свое поведение.

Сам же Кушанашвили вернулся на съемочную площадку на фоне борьбы с раком. О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, стало известно 20 июня.

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Как сообщали СМИ, журналист обратился к врачам из-за боли в животе.

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