Кинокомпания требует с Анастасии Ивлеевой 4,7 млн рублей из-за "голой" вечеринки

Кинокомпания Team Films потребовала с блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой 4,7 миллиона рублей. Из-за скандала с "голой" вечеринкой ведущая сорвала съемочный процесс, сообщает сообщает Zakon.kz.

Team Films хочет взыскать с Ивлеевой выплаченный аванс с процентами. Знаменитость утвердили на одну из главных ролей в сериале, однако блогерша не приняла участие в съемках из-за скандала с "голой" вечеринкой. В итоге телеведущую заменили на другую актрису.

Как утверждает SHOT, блогерша не вернула аванс. Всего кинокомпания требует со знаменитости 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.

Помимо этого у Ивлеевой есть долг перед ФНС, который составляет 20,9 млн рублей: из-за него ей закрыли выезд за границу и наложили арест на ее автомобиль Lamborghini Urus.

30 апреля 2024 года стало известно, что Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram. А в начале мая оскандалившаяся блогер дала первое интервью после "голой" вечеринки.

Напомним, неприятности у Ивлеевой начались после "голой" вечеринки, которую она организовала в декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор".