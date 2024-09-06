"Женщина – это недочеловек": Баян Алагузова жестко отреагировала на заявление семейного коуча

Известного казахстанского продюсера Баян Алагузову разгневало заявление журналиста и коуча по семейным отношениям Жанадила Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 5 сентября 2024 года, коуч опубликовал видео в своем Instagram. В нем он заявил, что нормой является то, если мужчина ревнует свою жену, требует от нее одеваться определенным образом, хочет знать, где она ходит. А те, кто считает его абьюзером, по словам Жанадила, "сомневаются в религии и считают, что у Всевышнего есть недостатки", а также "совершают очень большой грех". Обосновал он это тем, что "это требования шариата".

"Женщина без разрешения мужа не может выйти из дома... Женщина даже не может потратить заработанные своим трудом деньги без разрешения мужа... Женщина стоит на ступеньку ниже мужчины", – заявил Жанадил Райымбек.

На эти заявления жестко отреагировала Баян Алагузова.

"Мы никогда не станем цивилизованной нацией, пока такие люди будут призывать нас согласиться с тем, что женщина – это недочеловек, и всегда на ступень ниже. Мужчина-абьюзер будет прикрываться чем угодно, включая Бога, лишь бы его женщина была его собственностью", – написала она в Instagram-Stories.

Продюсер попросила "обратить внимание на этого блогера" и потребовала "прекратить унижать женщин в публичном поле".

"Мой новый "герой" все никак не может "катын" унять?! Жду теперь, когда он скажет, что женщина должна начать день с глубокого поклона мужу и поцелуев в ноги... Тогда еще больше жанаттык айел боласын... Главное довольство мужа. Женщине необязательно – она недочеловек! И вот это мракобесие у нас повсеместно", – добавила Баян Алагузова.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Впрочем, с многодетной Баян солидарны и подписчики Жанадила:

"Вы сами похожи на настоящего абьюзера".

"Давайте все закидаем жалобами подобных".

"Знаете, ага, моя зарплата – это мои деньги, а зарплата мужа – это наши деньги. Я от души трачу свою зарплату".

"Отвечайте за свою семью, требуйте со своей жены... У каждого своя голова есть, твои советы не нужны. Кажется, ваши поведение и слова указывают на то, что вы абьюзер".

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