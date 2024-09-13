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Баян Алагузова сделала выводы об "убогом детстве без любви"

Баян Алагузова вспомнила о детстве без любви, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 09:45 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова обратилась к общественности. Актриса заявила, что люди становятся злыми и несчастными, если недополучили любви в детстве, сообщает Zakon.kz.

Своими рассуждениями телеведущая поделилась с подписчиками на странице в Instagram.

"Мы все родом из детства! Мое детство было счастливым, меня любили все – бабушка, дедушка, тетушки, мама и папа! Это очень, как выяснилось, важно! Любите своих детей, ни подарками, ни откупом, дарите им свое время, внимание, энергию радости и счастья".Баян Алагузова
Алагузова любовь рассуждения детство, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 09:45

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

По ее словам, чем больше отдавать любви ребенку, тем больше шансов вырастить здоровое поколение.

"Ни в колбасе и финиках дело, дело в нехватке любви, и мне очень жаль настолько недолюбленных, а от того злых и очень-очень завистливых женщин... Я благодарю всех своих родных и близких за любовь, поскольку я умею любить, и только это чувство делает человека счастливым".Баян Алагузова

В заключении она уточнила, что ничто не может впоследствии заменить и излечить "убогое детство без любви".

"Мне их настолько жаль, что хочется помочь, но эта катастрофическая нехватка любви, к сожалению, не лечится ни колбасой, ни наличием мнимых благ, ни дети, ни муж, ничто другое не изменит детство без любви. Я настолько люблю и любима, что люблю даже своих недругов! Я люблю вас. И желаю вам любви. Дети, выросшие в любви, как минимум адекватные, нет в них зла и ненависти. Любите своих детей, нет ничего важнее этого в становлении личности".Баян Алагузова

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Не так давно, 5 августа 2024 года, стало известно, что Алагузова стала мамой в третий раз. О рождении четвертой дочери звездная семья заявила 19 августа.

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