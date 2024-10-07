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Баян Алагузова новым постом вдохновила казахстанок

Баян Алагузова новым постом вдохновила казахстанок, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 09:40 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова любит делиться с общественностью кадрами семейной жизни. На этот раз ведущая разместила серию фотографий с прошедшего мероприятия, посвященного дню рождения супруга, сообщает Zakon.kz.

К публикации, размещенной 6 октября на странице в Instagram, стоит следующая подпись:

"Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение!"

Комментаторы единогласно отметили, что каждая женщина достойна быть счастливой. Также армия поклонников звездной семьи оставила ряд добрых пожеланий.

  • Какое счастье найти человека, с которым комфортно, уютно и тепло… Пусть всегда вашей жизни горит зеленый огонек.
  • Она выиграла эту жизнь.
  • Правильно, улыбаться почаще надо, молодцы.
  • Вот так и создается цикличность в жизни. Уметь отдавать и ничего не ждать взамен! А потом, раз, и происходит чудо в твоей жизни, от которого ты кайфуешь! Излучая добро, вы делаете этот мир лучше и краше. Осознавали бы это многие.
  • Желаю каждой женщине прожить счастливую и спокойную жизнь без слез.
  • Каждая женщина достойна быть счастливой. Но не каждой удается сделать правильный выбор.
  • Баян Максаткызы, я очень рада видеть вас счастливой.
  • Жизнь любит тех, кто любит жить.
  • Будьте счастливы назло всем.

В январе 2017 года Баян объявила о том, что "приняла предложение руки и сердца" от известного бизнесмена Турсенгали Алагузова. И уже в декабре они зарегистрировали свой брак.

Напомним, 5 августа 2024 года неожиданно для всех Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. Также у Алагузовой есть две дочери от первого брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения).

Анастасия Московчук
Алагузова Баян 2024 год Социальные сети Семья Казахстанский шоу-бизнес Любовь
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