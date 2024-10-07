50-летняя Баян Алагузова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сегодня, 7 октября 2024 года, в Instagram-Stories ответила на самый популярный вопрос подписчиков – почему она назвала самую младшую дочь Алмой, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, все родные и близкие "точно знают, что Баян без яблок не выходит из дома, и если у Баян в доме нет яблок – это значит у Баян в доме нет продуктов".

"Каждый день я беру с собой яблоки. Я не знаю, с чем это связано. Каждый день с самого раннего детства я ем яблоки. Возможно, у меня какая-то нехватка витаминов в организме, возможно, мне чего-то не хватает, что есть в яблоках", – объяснила Баян Алагузова.

Звездный продюсер напомнила, что ранее она ответила на вопрос, почему назвала одну из дочерей.

"Отвечая на один из самых часто задаваемых вопросов. Сначала был вопрос, почему Алиса. Но я как-то объяснила. А потом такой странный вопрос, почему Алма. Очень странный вопрос, правда? Красивое казахское имя", – добавила Баян Алагузова, объясняя выбор имени для самой младшенькой.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.