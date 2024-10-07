Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

50-летняя Баян Алагузова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

50-летняя Баян Алагузова ответила на популярный вопрос подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 18:04 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сегодня, 7 октября 2024 года, в Instagram-Stories ответила на самый популярный вопрос подписчиков – почему она назвала самую младшую дочь Алмой, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, все родные и близкие "точно знают, что Баян без яблок не выходит из дома, и если у Баян в доме нет яблок – это значит у Баян в доме нет продуктов".

"Каждый день я беру с собой яблоки. Я не знаю, с чем это связано. Каждый день с самого раннего детства я ем яблоки. Возможно, у меня какая-то нехватка витаминов в организме, возможно, мне чего-то не хватает, что есть в яблоках", – объяснила Баян Алагузова.

Звездный продюсер напомнила, что ранее она ответила на вопрос, почему назвала одну из дочерей.

"Отвечая на один из самых часто задаваемых вопросов. Сначала был вопрос, почему Алиса. Но я как-то объяснила. А потом такой странный вопрос, почему Алма. Очень странный вопрос, правда? Красивое казахское имя", – добавила Баян Алагузова, объясняя выбор имени для самой младшенькой.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 18:04
Баян Алагузова новым постом вдохновила казахстанок
, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 18:04

Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

Читайте также

Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Мама P. Diddy выступила с заявлением
Мама P. Diddy выступила с заявлением
Поклонники заподозрили в пластике лица 29-летнюю экс-солистку КешYOU
Поклонники заподозрили в пластике лица 29-летнюю экс-солистку КешYOU
Динара Халдарова
Алагузова Баян Есентаева Баян Максаткызы Баян 2024 год Продюсеры Семья Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
комета
Где и когда казахстанцы могут увидеть главную комету 2024 года
Парк, осень, желтые листья, листопад, люди
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: