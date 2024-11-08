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Юмористический журнал посмеялся над Камалой Харрис, которой предстоит искать новую работу

Работа, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 07:47 Фото: Х/TheBabylonBee
Сатирический журнал The Babylon Bee выпустил публикацию, высмеивающую вице-президента США Камалу Харрис, сообщает Zakon.kz.

6 ноября коллектив журнала припомнил Харрис на своей странице в Х ее вранье про работу в Macdonald's.

"Камала Харрис позвонила в McDonald's, чтобы узнать, может ли она вернуть себе старую работу", – так журнал назвал свою публикацию.

Высмеивание Харрис продолжилось и на сайте журнала. Журналисты предположили вероятное развитие диалога между работодателем и соискательницей.

"Да, я доступна. Кассир, закусочная, луковая леди. Наденьте на меня хоть костюм клоуна. Мне просто нужна работа", – проявили смекалку журналисты от имени Харрис.

Далее, по их задумке, McDonald's отказал Камале, поскольку она никогда там не работала и не смогла ответить ни на один вопрос в заявке на прием на работу в McDonald's.

"Пенсионер, подрабатывающий там и даже иногда мусорщиком, просто взял и победил на честных выборах", – оставил комментарий один из пользователей Х.

А ведь еще 20 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США, а позже предстал перед журналистами за рулем огромного мусоровоза. Что касается Харрис, то сначала американцы заподозрили ее в алкоголизме, а в день выборов и вовсе обвинили в мошенничестве.

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