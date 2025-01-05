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Культура и шоу-бизнес

Ксения Бородина прошла обряд очищения

Ксения Бородина прошла обряд очищения, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 11:49 Фото: Instagram/stories/borodylia
Известная ведущая Ксения Бородина с будущим мужем отметили Новый год на острове в Индонезии. Несмотря на то, что Бали встретил знаменитостей сезоном дождей, они смогли найти необычное развлечение, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, Бородина и Сердюков прошли обряд очищения под названием "Мелукат".

Экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" уточнила, что люди всех вероисповеданий могут поучаствовать в этом обряде.

"Местные верят, что, если постоять под потоками водопада, голова очистится от дурных мыслей, а тело и разум наполняется новыми силами и энергией. Но сначала ты должен подумать о всем плохом, что с тобой было: зависть, негатив, злость и т.д." – уточнила блогер.

Далее туристов обмазывают грязью и отправляют на медитацию.

"Потом все смывают под очень холодным водопадом и спустя несколько обрядов переодевают тебя из черной одежды в светлую, мужчин – в белую, женщин – в желтую".Ксения Бородина

Если одни комментаторы восхитились, то другие лишь посмеялись:

"Не хочется никого расстраивать, но этот обряд создан только для туристов. Балийцы и знать не знают об этом обряде. Кстати, многим плохо потом, потому что там дают пить воду (которая не совсем чистая), но люди обычное отравление принимают за очищение после обряда".

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Ранее 41-летняя Бородина отметила, что вместо жалоб хочет выступить с благодарностью к ушедшему 2024 году. По ее словам, прежде всего, она счастлива, что все беды обошли стороной, родные и близкие живы и здоровы. Артистка уточнила, что больше всего переживает за свою бабушку.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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