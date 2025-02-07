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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ида Галич поздравила сына с маленьким юбилеем

Беременная Ида Галич поздравила сына с маленьким юбилеем, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 15:18 Фото: Instagram/galichida
Сегодня, 7 февраля 2025 года, свой маленький юбилей отмечает Леон Басиев – сын российской телеведущей, бизнесвумен и популярного блогера Иды Галич от первого брака. В связи с этим 34-летняя инстадива посвятила наследнику трогательный пост, сообщает Zakon.kz.

Беременная Галич в своем Instagram опубликовала серию снимков с именинником, под которыми написала:

"Моя любовь, мой учитель, моя поддержка, моя жизнь. Пять лет. В голове не укладывается. Вроде только вчера мы принесли тебя домой такого маленького и хрупкого. А уже сегодня ты – настоящий мужчина. Со своими привычками и мнением. С днем рождения, самый лучший мальчик в мире. Я рядом. Я люблю тебя. С безумной благодарностью думаю о каждом нашем с тобой дне. Ты – лучшее, что мы сделали за свою жизнь. Думаю, твой папа тоже согласится. Бесконечно обожаю. Будь здоров! Ты всегда желаешь, чтобы у всех детей было счастливое лицо, так пусть и в твоей жизни поводов радоваться будет до неприличия много".

Друзья, коллеги по цеху и подписчики Иды присоединились к поздравлениям и пожелали маленькому Леону всего самого наилучшего. Также они отметили, что сын очень похож на знаменитую маму:

  • "Здоровья всей семье".
  • "Просто одно лицо с тобой, Идончик".
  • "Водолейчики самые лучшие! Поздравляю! Ура!"
  • "Чудесный пацан, еще на Мальдивы повезет тебя!"
  • "Ура! Большой удачи на пути жизни этого сладкого малыша".
  • "Счастливой судьбы солнышку! Обалденный парень растет!"

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2 января 2025 года Ида Галич сообщила, что выходит замуж за бизнесмена Олега Ледвича. А уже 29 января она объявила о второй беременности. Позднее блогер показала, как ее тогда еще 4-летний сын отреагировал на беременность.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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