Беременная Ида Галич поздравила сына с маленьким юбилеем
Беременная Галич в своем Instagram опубликовала серию снимков с именинником, под которыми написала:
"Моя любовь, мой учитель, моя поддержка, моя жизнь. Пять лет. В голове не укладывается. Вроде только вчера мы принесли тебя домой такого маленького и хрупкого. А уже сегодня ты – настоящий мужчина. Со своими привычками и мнением. С днем рождения, самый лучший мальчик в мире. Я рядом. Я люблю тебя. С безумной благодарностью думаю о каждом нашем с тобой дне. Ты – лучшее, что мы сделали за свою жизнь. Думаю, твой папа тоже согласится. Бесконечно обожаю. Будь здоров! Ты всегда желаешь, чтобы у всех детей было счастливое лицо, так пусть и в твоей жизни поводов радоваться будет до неприличия много".
Друзья, коллеги по цеху и подписчики Иды присоединились к поздравлениям и пожелали маленькому Леону всего самого наилучшего. Также они отметили, что сын очень похож на знаменитую маму:
- "Здоровья всей семье".
- "Просто одно лицо с тобой, Идончик".
- "Водолейчики самые лучшие! Поздравляю! Ура!"
- "Чудесный пацан, еще на Мальдивы повезет тебя!"
- "Ура! Большой удачи на пути жизни этого сладкого малыша".
- "Счастливой судьбы солнышку! Обалденный парень растет!"
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2 января 2025 года Ида Галич сообщила, что выходит замуж за бизнесмена Олега Ледвича. А уже 29 января она объявила о второй беременности. Позднее блогер показала, как ее тогда еще 4-летний сын отреагировал на беременность.