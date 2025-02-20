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Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова заявила о начале нового этапа в жизни

Жулдыз Абдукаримова заявила о начале нового этапа в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:49 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
20 февраля 2025 года казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова обратилась к своим подписчикам в Instagram. Жена 35-летнего популярного певца Кайрата Нуртаса заявила о начале нового этапа в жизни, сообщает Zakon.kz.

Ранее, 18 февраля, 36-летняя актриса поделилась с фолловерами хорошей новостью – Абдукаримовой удалось вернуть деньги за утерянную квартиру после многолетней борьбы.

Сегодня в Stories она опубликовала видеообращение.

"Здравствуйте, друзья. Как ваши дела? Безмерно благодарю всех, кто поздравляет меня с тех пор, как услышали хорошую новость. Но я хочу сказать, несмотря на то, что процесс был длительным, я никогда не сомневалась в том, что будет найдено справедливое и честное решение. Потому что Казахстан – это светское государство. Не ошибусь, если скажу, что начался новый этап в моей жизни. Потому что, кроме этого, есть хорошие новости", – заявила Жулдыз.

О них супруга любимца казахстанцев пообещала рассказать в скором времени.

"А я желаю вам удачного дня", – обратилась Абдукаримова к поклонникам.

Также актриса рассказала, что в настоящее время ей интересна тема ремонта, дизайна интерьера, так как идет "подготовка к ремонтным работам". При этом Жулдыз не уточнила, где именно будет делать ремонт, но попросила фолловеров посоветовать ей специалистов.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Напомним, в конце сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября в суде Астаны сообщили, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

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28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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