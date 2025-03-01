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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна отправилась покорять Байкал с сумочкой за 1,4 млн тенге

Молодая жена Петросяна отправилась покорять Байкал с сумочкой за 1,4 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 11:54 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена известного юмориста Евгения Петросяна известна любовью к путешествиям и дорогому гардеробу. 35-летняя Татьяна Брухунова на постоянной основе активно делится впечатлениями и снимками с отдыха. На этот раз она находится на Байкале, сообщает Zakon.kz.

Первая публикация на ее странице в Instagram была размещена 27 февраля 2025 года с краткой подписью: "Мама, я на Байкале!"

Уже после она разместила еще фотографию, где позирует в кадре на льду.

Если поклонники Татьяны оставляют ряд добрых отзывов и благодарят ее за возможность увидеть самое глубокое озеро в мире, то другие уделили внимание ее трендовой сумочке.

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Так, на официальном сайте итальянского бренда женской одежды и аксессуаров высокой моды Miu Miu эту сумочку можно приобрести за 2800 долларов (почти 1,4 млн тенге).

Фото: miumiu.com

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В начале февраля Брухунова, отдыхавшая тогда с мужем на дорогостоящем курорте на Мальдивских островах, устала от негатива и гневно обратилась к хейтерам. По ее словам, критика, направленная в ее адрес, поступает только от неудачников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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