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Культура и шоу-бизнес

Танцующие бабушки вызвали неоднозначную реакцию в Казнете

Танцы, бабушки, национальные танцы, костюмы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 16:57 Фото: Instagram/turkistantvkz
Жительницы Туркестанской области, посещающие Центр активного долголетия, повторили тренд. Бабушки сняли трендовое видео под песню всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена "Тау ішінде", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал и показал местный телеканал Turkistan.

"Современный тренд не оставил равнодушными и туркестанских бабушек", – говорится под публикацией за 3 июня 2025 года.

Большинство комментаторов остались в восторге от танца бабушек, а заграничные фанаты Димаша порадовались, что челлендж до сих продолжается:

  • "Желаю здоровья".
  • "Награда для бабушек – Димаш".
  • "Жаль, что не сняли чуть пораньше, до концерта".
  • "Трендовый танец туркестанских бабушек удался".
  • "Круто вышло! Наши туркестанские бабушки молодцы!"
  • "Как красиво видеть, что #TauIshindeChallenge продолжается... А теперь эти прекрасные дамы так красиво танцуют! Спасибо большое за репост".

Но среди пользователей Казнета нашлись и те, кто нашел, к чему придраться:

  • "Платок не носит та, что посередине?"
  • "Ну это даже не идет им, стыдно, не подходит к песне. Это мое личное мнение".
  • "Все отлично. Только женщина без платка недостойна звания бабушки. Похожа на плохого персонажа из сказки".
  • "Взрослые люди, стыдно. Аж сквозь землю провалилась. Нужно заниматься тем, что соответствует твоему возрасту".

Были среди комментаторов и те, кто с юмором воспринял танец туркестанских бабушек:

  • "Вот почему поднимают пенсионный возраст – после таких танцев бабушек".

Премьера песни и клипа "Тау ішінде" состоялась 15 мая 2025 года. Чуть ранее, 7 мая, Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры.

Челлендж, запущенный старшим братом, поддержал Мансур Кудайберген. Итоги #TauIshindeChallenge были подведены 26 мая на фан-встрече Димаша D&Dears, которая собрала около 8 тыс. поклонников более чем из 40 стран.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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