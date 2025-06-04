Танцующие бабушки вызвали неоднозначную реакцию в Казнете

Жительницы Туркестанской области, посещающие Центр активного долголетия, повторили тренд. Бабушки сняли трендовое видео под песню всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена "Тау ішінде", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал и показал местный телеканал Turkistan.

"Современный тренд не оставил равнодушными и туркестанских бабушек", – говорится под публикацией за 3 июня 2025 года.

Большинство комментаторов остались в восторге от танца бабушек, а заграничные фанаты Димаша порадовались, что челлендж до сих продолжается:

"Желаю здоровья".

"Награда для бабушек – Димаш".

"Жаль, что не сняли чуть пораньше, до концерта".

"Трендовый танец туркестанских бабушек удался".

"Круто вышло! Наши туркестанские бабушки молодцы!"

"Как красиво видеть, что #TauIshindeChallenge продолжается... А теперь эти прекрасные дамы так красиво танцуют! Спасибо большое за репост".

Но среди пользователей Казнета нашлись и те, кто нашел, к чему придраться:

"Платок не носит та, что посередине?"

"Ну это даже не идет им, стыдно, не подходит к песне. Это мое личное мнение".

"Все отлично. Только женщина без платка недостойна звания бабушки. Похожа на плохого персонажа из сказки".

"Взрослые люди, стыдно. Аж сквозь землю провалилась. Нужно заниматься тем, что соответствует твоему возрасту".

Были среди комментаторов и те, кто с юмором воспринял танец туркестанских бабушек:

"Вот почему поднимают пенсионный возраст – после таких танцев бабушек".

Премьера песни и клипа "Тау ішінде" состоялась 15 мая 2025 года. Чуть ранее, 7 мая, Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры.

Челлендж, запущенный старшим братом, поддержал Мансур Кудайберген. Итоги #TauIshindeChallenge были подведены 26 мая на фан-встрече Димаша D&Dears, которая собрала около 8 тыс. поклонников более чем из 40 стран.