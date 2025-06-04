Танцующие бабушки вызвали неоднозначную реакцию в Казнете
Об этом рассказал и показал местный телеканал Turkistan.
"Современный тренд не оставил равнодушными и туркестанских бабушек", – говорится под публикацией за 3 июня 2025 года.
Большинство комментаторов остались в восторге от танца бабушек, а заграничные фанаты Димаша порадовались, что челлендж до сих продолжается:
- "Желаю здоровья".
- "Награда для бабушек – Димаш".
- "Жаль, что не сняли чуть пораньше, до концерта".
- "Трендовый танец туркестанских бабушек удался".
- "Круто вышло! Наши туркестанские бабушки молодцы!"
- "Как красиво видеть, что #TauIshindeChallenge продолжается... А теперь эти прекрасные дамы так красиво танцуют! Спасибо большое за репост".
Но среди пользователей Казнета нашлись и те, кто нашел, к чему придраться:
- "Платок не носит та, что посередине?"
- "Ну это даже не идет им, стыдно, не подходит к песне. Это мое личное мнение".
- "Все отлично. Только женщина без платка недостойна звания бабушки. Похожа на плохого персонажа из сказки".
- "Взрослые люди, стыдно. Аж сквозь землю провалилась. Нужно заниматься тем, что соответствует твоему возрасту".
Были среди комментаторов и те, кто с юмором воспринял танец туркестанских бабушек:
- "Вот почему поднимают пенсионный возраст – после таких танцев бабушек".
Премьера песни и клипа "Тау ішінде" состоялась 15 мая 2025 года. Чуть ранее, 7 мая, Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры.
Челлендж, запущенный старшим братом, поддержал Мансур Кудайберген. Итоги #TauIshindeChallenge были подведены 26 мая на фан-встрече Димаша D&Dears, которая собрала около 8 тыс. поклонников более чем из 40 стран.