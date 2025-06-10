Яна Рудковская объяснила, зачем в четвертый раз вернулась в Казахстан

Известная российская предпринимательница Яна Рудковская 10 июня 2025 года опубликовала новое видео, уточнив, что находится в Астане. Музыкальный продюсер не только рассказала, что сама родом из Казахстана, но и озвучила цель своего визита, сообщает Zakon.kz.

Рудковская предстала перед зрителями на веранде гостиницы и пояснила, что уже четвертый раз за год находится в Астане.

"Приветствую вас из гостеприимного Казахстана. Из моей любимой Астаны. Кстати, я родилась в Костанае. Мои бабушка, дедушка и мама из Костаная. Это мой родной регион". Яна Рудковская

Поэтому, по ее словам, у нее огромное количество подписчиков из Казахстана.

Далее жена известного фигуриста Евгения Плющенко огласила цель своего очередного визита.

"Мы здесь не для того, чтобы только позавтракать. Мы прилетели, чтобы обсудить нашу новогоднюю, большую историю. А именно шоу "Щелкунчик", которое пройдет в декабре и в Алматы, и в Астане". Яна Рудковская

Примечательно, что не все поклонники знали, что Рудковская родилась в Казахстане. Также многие обрадовались анонсу грандиозного шоу на льду.

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Добро пожаловать в Казахстан.

Ура! Будем ждать.

Ого, не знала, что вы родом из Казахстана.

Астана – очень красивый город.

Как же классно.

В апреле 2025 года Рудковскую заметили в ЦОНе в Астане. Оказалось, что она купила недвижимость.

Также 9 июня 2025 года одна из дочерей казахстанского артиста Кайрата Нуртаса в очередной раз сняла ролик с его участием. Алау и звездный папа вместе зажигательно повторили несколько движений под композицию Шакиры "Waka Waka".