#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
540.78
618.65
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
540.78
618.65
6.71
Культура и шоу-бизнес

Жаркий танец Кайрата Нуртаса затмил Дженнифер Лопес в сердцах казахстанцев

Кайрат Нуртас , Лопес, сравнение, концерты, фанаты, восторг, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 15:27 Фото: Instagram/kair_n
36-летний казахстанский артист Кайрат Нуртас весьма обрадовал новым видео армию поклонников. Так, звездный сын продюсера Гульзиры Айдарбековой лихо станцевал, спускаясь по лестнице, сообщает Zakon.kz.

Ритмичные движения эстрадного певца под композицию Shut Up известной группы The Black Eyed Peas очаровали подписчиков. Они наперебой оставляют восторженные отзывы. Кроме того, многие шутливо отмечают, что с такой харизмой и выступления Дженнифер Лопес не нужны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 15:27
Команда Дженнифер Лопес обратилась к алматинцам: Билетов больше нет
  • Все моложе и моложе! Наша легенда.
  • Движения – огонь.
  • Что ни делает он, это так великолепно! У него есть нечто такое необъяснимое, что чарует.
  • Майкл Джексон нервно курит в сторонке.
  • Красавчик.
  • Зачем нам Джей Ло, когда у нас свой Кай Ло.
  • Тигр.
  • Дима Билан казахский.
  • Харизматичный, энергичный Кайрош.
  • Очень талантливый человек.
  • Всегда в форме.
  • С такой харизмой и Джей Ло не нужна нам.
  • The Black Eyed Peas должны видеть это.
  • Обожаю! Самый лучший!
  • Вау! Потрясающий образ! Пластика, харизма на высоте!
  • Этот тигр – просто лев.
  • Краш современности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 15:27
"Желают смерти": дочь Кайрата Нуртаса расплакалась из-за критики в Казнете

Многолетний ведущий и художественный руководитель телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович 31 июля 2025 года отметил 80-летие. С этим знаменательным событием его поздравил президент России, актриса Екатерина Стриженова и известный доктор Елена Малышева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Никогда не прочтет этих слов": Елена Малышева призналась в любви Леониду Якубовичу на его 80-летие
Культура и шоу-бизнес
13:08, Сегодня
"Никогда не прочтет этих слов": Елена Малышева призналась в любви Леониду Якубовичу на его 80-летие
"Корвалол со скидкой" и каблуки на вазе: как Динара Сатжан удивила Казнет
Культура и шоу-бизнес
11:47, Сегодня
"Корвалол со скидкой" и каблуки на вазе: как Динара Сатжан удивила Казнет
Известный астролог высказалась о разводе 65-летнего Дмитрия Диброва с 36-летней супругой
Культура и шоу-бизнес
11:00, Сегодня
Известный астролог высказалась о разводе 65-летнего Дмитрия Диброва с 36-летней супругой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: