Жаркий танец Кайрата Нуртаса затмил Дженнифер Лопес в сердцах казахстанцев

36-летний казахстанский артист Кайрат Нуртас весьма обрадовал новым видео армию поклонников. Так, звездный сын продюсера Гульзиры Айдарбековой лихо станцевал, спускаясь по лестнице, сообщает Zakon.kz.

Ритмичные движения эстрадного певца под композицию Shut Up известной группы The Black Eyed Peas очаровали подписчиков. Они наперебой оставляют восторженные отзывы. Кроме того, многие шутливо отмечают, что с такой харизмой и выступления Дженнифер Лопес не нужны.

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Все моложе и моложе! Наша легенда.

Движения – огонь.

Что ни делает он, это так великолепно! У него есть нечто такое необъяснимое, что чарует.

Майкл Джексон нервно курит в сторонке.

Красавчик.

Зачем нам Джей Ло, когда у нас свой Кай Ло.

Тигр.

Дима Билан казахский.

Харизматичный, энергичный Кайрош.

Очень талантливый человек.

Всегда в форме.

С такой харизмой и Джей Ло не нужна нам.

The Black Eyed Peas должны видеть это.

Обожаю! Самый лучший!

Вау! Потрясающий образ! Пластика, харизма на высоте!

Этот тигр – просто лев.

Краш современности.

Многолетний ведущий и художественный руководитель телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович 31 июля 2025 года отметил 80-летие. С этим знаменательным событием его поздравил президент России, актриса Екатерина Стриженова и известный доктор Елена Малышева.