"Взгляд – огонь": Казнет разбирает романтические фото Джуринской из Рима
Фото: Instagram/djurinskaya
Предприниматель Данияр Хизметов и актриса Жания Джуринская делятся совместными снимками и видео с отпуска, сообщает Zakon.kz.
Так, супруги 1 августа 2025 разместили серию кадров на фоне самого крупного фонтана Рима – фонтана Треви.
"Бросишь монетку – вернешься в Рим. Бросаешь две – найдешь любовь. Три – выйдешь замуж или женишься. Получается, нам уже не надо бросать монеты", – написала Джуринская, обращаясь к мужу.
- Четыре бросьте и загадайте желание!
- Очень красивая пара! Будьте счастливы.
- Любимый город.
- У девушки взгляд – огонь.
- Как мне нравится, что он принимает всю ее такую, какая она есть, – пишут пользователи после просмотра, добавляя многочисленные смайлики.
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