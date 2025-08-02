"Взгляд – огонь": Казнет разбирает романтические фото Джуринской из Рима

Предприниматель Данияр Хизметов и актриса Жания Джуринская делятся совместными снимками и видео с отпуска, сообщает Zakon.kz.

Так, супруги 1 августа 2025 разместили серию кадров на фоне самого крупного фонтана Рима – фонтана Треви.

"Бросишь монетку – вернешься в Рим. Бросаешь две – найдешь любовь. Три – выйдешь замуж или женишься. Получается, нам уже не надо бросать монеты", – написала Джуринская, обращаясь к мужу.

Четыре бросьте и загадайте желание!

Очень красивая пара! Будьте счастливы.

Любимый город.

У девушки взгляд – огонь.

Как мне нравится, что он принимает всю ее такую, какая она есть, – пишут пользователи после просмотра, добавляя многочисленные смайлики.

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