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Культура и шоу-бизнес

"Взгляд – огонь": Казнет разбирает романтические фото Джуринской из Рима

Жания Джуринская, отпуск, муж, семья, Рим, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 13:32 Фото: Instagram/djurinskaya
Предприниматель Данияр Хизметов и актриса Жания Джуринская делятся совместными снимками и видео с отпуска, сообщает Zakon.kz.

Так, супруги 1 августа 2025 разместили серию кадров на фоне самого крупного фонтана Рима – фонтана Треви.

"Бросишь монетку – вернешься в Рим. Бросаешь две – найдешь любовь. Три – выйдешь замуж или женишься. Получается, нам уже не надо бросать монеты", – написала Джуринская, обращаясь к мужу.

  • Четыре бросьте и загадайте желание!
  • Очень красивая пара! Будьте счастливы.
  • Любимый город.
  • У девушки взгляд – огонь.
  • Как мне нравится, что он принимает всю ее такую, какая она есть, – пишут пользователи после просмотра, добавляя многочисленные смайлики.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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