Культура и шоу-бизнес

"Срочно нужен!": внимание дочки Баян Алагузовой обратили на Темирлана Анарбекова

футболист Кайрата Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:37 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Не успел вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков стать любимцем публики, даже тех, кто не интересуется этим видом спорта, как ему уже подыскали невесту, сообщает Zakon.kz.

Причем партия оказалась из звездной семьи. Речь о дочери известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой – 21-летней Айару. Ее сестра, блогер, Айсауле Бакытбек, как оказалось, болела за казахстанскую команду и в первые секунды после победы "Кайрата" отправила Айару эмоциональное сообщение:

"Короче, Айару, всех ..., тебе нужен Темирлан Анарбеков, срочно...".

Подписчики оценили юмор Айсауле, оставив соответствующие смайлики под аудиосообщением. А кто-то даже всерьез поддержал инициативу.

  • Поддерживаю!
  • Ценный совет.
  • 100% поддерживаю.
  • Темирлан и Айару.
  • Темирлан Анарбеков, не стоит упускать такую возможность.

дочь Алагузовой Айару, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:37

Фото: Instagram/aiaru_bb

Женат ли прославившийся великолепной игрой 21-летний футболист, в открытых источниках не сообщается.

21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"

В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде. Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Последние
Популярные
