"Срочно нужен!": внимание дочки Баян Алагузовой обратили на Темирлана Анарбекова

Не успел вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков стать любимцем публики, даже тех, кто не интересуется этим видом спорта, как ему уже подыскали невесту, сообщает Zakon.kz.

Причем партия оказалась из звездной семьи. Речь о дочери известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой – 21-летней Айару. Ее сестра, блогер, Айсауле Бакытбек, как оказалось, болела за казахстанскую команду и в первые секунды после победы "Кайрата" отправила Айару эмоциональное сообщение:

"Короче, Айару, всех ..., тебе нужен Темирлан Анарбеков, срочно...".

Подписчики оценили юмор Айсауле, оставив соответствующие смайлики под аудиосообщением. А кто-то даже всерьез поддержал инициативу.

Поддерживаю!

Ценный совет.

100% поддерживаю.

Темирлан и Айару.

Темирлан Анарбеков, не стоит упускать такую возможность.

Фото: Instagram/aiaru_bb

Женат ли прославившийся великолепной игрой 21-летний футболист, в открытых источниках не сообщается.

В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде. Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.