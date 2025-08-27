"Срочно нужен!": внимание дочки Баян Алагузовой обратили на Темирлана Анарбекова
Причем партия оказалась из звездной семьи. Речь о дочери известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой – 21-летней Айару. Ее сестра, блогер, Айсауле Бакытбек, как оказалось, болела за казахстанскую команду и в первые секунды после победы "Кайрата" отправила Айару эмоциональное сообщение:
"Короче, Айару, всех ..., тебе нужен Темирлан Анарбеков, срочно...".
Подписчики оценили юмор Айсауле, оставив соответствующие смайлики под аудиосообщением. А кто-то даже всерьез поддержал инициативу.
- Поддерживаю!
- Ценный совет.
- 100% поддерживаю.
- Темирлан и Айару.
- Темирлан Анарбеков, не стоит упускать такую возможность.
Фото: Instagram/aiaru_bb
Женат ли прославившийся великолепной игрой 21-летний футболист, в открытых источниках не сообщается.
Материал по теме
В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде. Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.