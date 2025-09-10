Вокалистка Дженнифер Лопес накормила семью и друзей шоколадом из Казахстана – видео их реакций
В Instagram Шэрон выложила видео, на котором рассказала, что в последние месяцы они с JLo были в турне и побывали в "прекрасном месте, которое называется Казахстан". И пока они жили в отелях, ей в номер приносили много шоколада. Она решила забрать его в США, чтобы угостить семью и друзей.
"Если вы смотрели за мной, вы знаете, что между мной и народом Казахстана возникла такая любовь! Я влюбилась в страну и народ. И они дали очень много любви в ответ... Я подумала, что было бы супер поделиться некоторыми прекрасными подарками, которые я получила от них... Темный шоколад – буквально лучший из всех, что я пробовала! ... Скажите, чтобы сделали меня лицом казахстанского шоколада для Америки! Спасибо прекрасному народу Казахстана", – подписала видео певица.
На кадрах все, кому она дала попробовать привезенный шоколад, высказали восхищение им.
Казахстанцы не остались в стороне и оставили комментарии под видео:
- Приезжайте к нам в Казахстан, в Алматы, и мы подарим вам много-много шоколада и цветов!
- Возвращайся в Казахстан и привози сюда свою семью!
- Спасибо, Шэрон. Наслаждайтесь и возвращайтесь еще.
- Смотрите, как далеко от Казахстана до Америки долетел.
- Поэтому нужно время от времени возвращаться в КЗ, чтобы шоколадками наслаждаться.
Звезда мирового уровня Дженнифер Лопес посетила с концертами Астану и Алматы в августе 2025 года. Не только сама артистка показала себя открытой для казахстанских фантов, опубликовав в своих Instagram-сторис видео с танцем группы казахстанских девушек с ее портером на ковре. Команда JLo тоже не отставала. Например, ее басист Брэндон Браун во время пребывания в Алматы познакомился с местным подростком и нагрянул в гости к его семье.