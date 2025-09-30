"Если "Кайрат" победит "Реал", то я…": казахстанцы соревнуются в безумных обещаниях

Казахстанцы не перестают соревноваться в остроумии, оставляя шуточные комментарии, как на официальных страницах "Реал Мадрида", так и "Кайрата". Теперь же блогер Артур Аскарулы устроил опрос, что готовы сделать болельщики в случае победы казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Казнета воодушевились и оставляют многочисленные ответы.

"Если "Кайрат победит "Реал", то я"...

Приготовлю 100 кг лагмана.

Дам бесплатные консультации по ипотеке.

По Абая голой пробегу.

Рожу сына и назову его Кайрат.

Похудею на 20 кг и с завтрашнего дня начну диету.

Буду делать все ритуалы, которые скидывает тетя, чтобы я вышла замуж.

Признаюсь в чувствах человеку, который нравится.

Женюсь в следующем году.

Начну встречаться с тем, кто первым пригласит меня на свидание.

Поменяю пол.

Буду искать парня по имени Кайрат.

Отдам сына в футбол.

Стригусь коротко.

Пробегу марафон.

Игроку, забившему победный гол, подарю лошадь.

А прикиньте, вот реально выиграют! Вот это вы все попали тогда.

Буду ходить месяц с шарфом клуба.

Уволюсь с работы.

Поменяю имя на Кайрат, зовут Индира.

Куплю жене iPhone.

Выйду замуж.

То я пойду за шестым ребенком.

Позвоню бывшей.

То я буду в шоке.

Пожертвую половину всех своих сбережений нуждающимся.

Разведусь.

Сделаю татуировку на всю спину с эмблемой.

Перестану материться, похудею на 10 кг.

Год не буду стричься.

Поверю в Деда мороза.

Больше не буду болеть за "Реал".

Съем мыло.

Брошу пить.

Пока фанаты футбола пытаются отгадать счет и поддерживают местную команду, полиция призывает жителей и гостей Алматы ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.

Председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев уже заявил, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" привлечет свыше 4 тыс. туристов.

23 сентября 2025 года билеты на матч были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Тогда администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением.