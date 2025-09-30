#АЭС в Казахстане
Общество

"Если "Кайрат" победит "Реал", то я…": казахстанцы соревнуются в безумных обещаниях

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 10:31 Фото: pexels
Казахстанцы не перестают соревноваться в остроумии, оставляя шуточные комментарии, как на официальных страницах "Реал Мадрида", так и "Кайрата". Теперь же блогер Артур Аскарулы устроил опрос, что готовы сделать болельщики в случае победы казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Казнета воодушевились и оставляют многочисленные ответы.

"Если "Кайрат победит "Реал", то я"...

  • Приготовлю 100 кг лагмана.
  • Дам бесплатные консультации по ипотеке.
  • По Абая голой пробегу.
  • Рожу сына и назову его Кайрат.
  • Похудею на 20 кг и с завтрашнего дня начну диету.
  • Буду делать все ритуалы, которые скидывает тетя, чтобы я вышла замуж.
  • Признаюсь в чувствах человеку, который нравится.
  • Женюсь в следующем году.
  • Начну встречаться с тем, кто первым пригласит меня на свидание.
  • Поменяю пол.
  • Буду искать парня по имени Кайрат.
  • Отдам сына в футбол.
  • Стригусь коротко.
  • Пробегу марафон.
  • Игроку, забившему победный гол, подарю лошадь.
  • А прикиньте, вот реально выиграют! Вот это вы все попали тогда.
  • Буду ходить месяц с шарфом клуба.
  • Уволюсь с работы.
  • Поменяю имя на Кайрат, зовут Индира.
  • Куплю жене iPhone.
  • Выйду замуж.
  • То я пойду за шестым ребенком.
  • Позвоню бывшей.
  • То я буду в шоке.
  • Пожертвую половину всех своих сбережений нуждающимся.
  • Разведусь.
  • Сделаю татуировку на всю спину с эмблемой.
  • Перестану материться, похудею на 10 кг.
  • Год не буду стричься.
  • Поверю в Деда мороза.
  • Больше не буду болеть за "Реал".
  • Съем мыло.
  • Брошу пить.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 10:31
"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы

Пока фанаты футбола пытаются отгадать счет и поддерживают местную команду, полиция призывает жителей и гостей Алматы ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 10:31
Алматы готов к международному матчу: что важно знать водителям

Председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев уже заявил, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" привлечет свыше 4 тыс. туристов.

23 сентября 2025 года билеты на матч были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Тогда администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
