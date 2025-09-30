"Если "Кайрат" победит "Реал", то я…": казахстанцы соревнуются в безумных обещаниях
Казахстанцы не перестают соревноваться в остроумии, оставляя шуточные комментарии, как на официальных страницах "Реал Мадрида", так и "Кайрата". Теперь же блогер Артур Аскарулы устроил опрос, что готовы сделать болельщики в случае победы казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Казнета воодушевились и оставляют многочисленные ответы.
"Если "Кайрат победит "Реал", то я"...
- Приготовлю 100 кг лагмана.
- Дам бесплатные консультации по ипотеке.
- По Абая голой пробегу.
- Рожу сына и назову его Кайрат.
- Похудею на 20 кг и с завтрашнего дня начну диету.
- Буду делать все ритуалы, которые скидывает тетя, чтобы я вышла замуж.
- Признаюсь в чувствах человеку, который нравится.
- Женюсь в следующем году.
- Начну встречаться с тем, кто первым пригласит меня на свидание.
- Поменяю пол.
- Буду искать парня по имени Кайрат.
- Отдам сына в футбол.
- Стригусь коротко.
- Пробегу марафон.
- Игроку, забившему победный гол, подарю лошадь.
- А прикиньте, вот реально выиграют! Вот это вы все попали тогда.
- Буду ходить месяц с шарфом клуба.
- Уволюсь с работы.
- Поменяю имя на Кайрат, зовут Индира.
- Куплю жене iPhone.
- Выйду замуж.
- То я пойду за шестым ребенком.
- Позвоню бывшей.
- То я буду в шоке.
- Пожертвую половину всех своих сбережений нуждающимся.
- Разведусь.
- Сделаю татуировку на всю спину с эмблемой.
- Перестану материться, похудею на 10 кг.
- Год не буду стричься.
- Поверю в Деда мороза.
- Больше не буду болеть за "Реал".
- Съем мыло.
- Брошу пить.
