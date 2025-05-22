Мейрамбек Беспаев обратился к Кайрату Байбосынову из-за нового звания

Известный казахстанский исполнитель, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев накануне, 21 мая 2025 года, посвятил в своем Instagram пост певцу Кайрату Байбосынову, сообщает Zakon.kz.

Беспаев опубликовал архивное фото с Байбосыновым, которому 20 мая глава государства присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

Под публикацией 48-летний Мейрамбек оставил стихотворение казахского акына и депутата Мажилиса Парламента РК Рината Заитова, которое посвящено Кайрату Байбосынову:

"Аз емес мақтан тұтар ерлеріміз. Тұлғаны асқақ шыңмен тең көріңіз. Қаһарман Қайрат аға бағаланса Рухсыздықты бір сәтке жеңгеніміз. Ал аға құтты болсын Еңбек ері, Еш кетпесін ешқашан еңбегіңіз. Бір емес, татиды мың марапатқа Халыққа жарты ғасыр бергеніңіз!"

Таким образом, солист группы "МузАрт" поздравил казахского певца с новым званием.

К поздравлениям присоединились и подписчики Беспаева. Они также поблагодарили Рината за стихотворение, а Мейрамбека – за снимок:

"Фотография говорит сама за себя".

"Поздравляю! Пусть и Мейрамбеку присвоят такое звание!"

"Мой любимый певец – Мейрамбек. Пусть песен, которые мы слушаем, становится больше".

"Стихотворение, которое Ринат посвятил Кайрату ага, получилось красивым. Спасибо и Мейрамбеку. Кайрат ага, поздравляю со званием Еңбек Ері. Вы – достойны его".

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20 мая 2025 года в Акорде состоялась церемония награждения работников культуры и искусства в преддверии профессионального праздника. На торжественном мероприятии выступил президент Касым-Жомарт Токаев, который после вручил госнаграды. В число награжденных попали Кайрат Байбосынов, Алишер Каримов и много других деятелей культуры.