Америка объединилась ради подарка ко дню рождения Димаша Кудайбергена

Фанаты Димаша Кудайбергена из Северной и Южной Америки от его имени начали кампанию по спасению природы, сообщает Zakon.kz.

В мае и июне 2026 года в качестве подарка артисту на день рождения они приняли участие в кампаниях по восстановлению лесов.

Как пишет сайт певца, фан-клубы La Era Dimash и Dimash Argentina объединились, чтобы организовать пожертвование 32-х деревьев – по количеству лет, которые 24 мая отметил Димаш.

Поклонники казахстанского артиста из стриминговой группы "Together for Dimash" сделали пожертвование в размере 1097 долларов в фонд Международной организации по миграции – агентства ООН по миграции в качестве подарка Глобальному послу доброй воли Димашу Кудайбергену на его день рождения, подчеркивая, что, несмотря на расстояние, Димаш объединяет людей.

Также участники группы из Аргентины, Уругвая и Мексики пожертвовали 82 дерева Ассоциации "Друзья Патагонии" для восстановления лесов в районе реки Коррентосо. Эта кампания продлится в течение всего июня.

"Димаш дарит нам всю свою любовь в песнях, а мы отвечаем взаимностью, делая пожертвования и оказывая поддержку наиболее нуждающимся. Мы демонстрируем нашу любовь к Димашу посредством благотворительности", – передали теплые слова и поздравления поклонники с далекого континента.

24 мая 2026 года Димашу Кудайбергену исполнилось 32 года. С днем рождения его поздравила не только многомиллионная армия поклонников из разных уголков планеты, но и великий маэстро Пласидо Доминго, а также легендарная оперная певица Бибигуль Тулегенова. Также на Times Square в Нью-Йорке прошла праздничная акция в честь Димаша.

