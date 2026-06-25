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Культура и шоу-бизнес

"Меня насиловал отец": блогер Juzzefina арестована в Алматы

блогер Жулдыз Жауынбаева (Juzzefina), фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:49 Фото: Instagram/juzzefina24
В Алматы задержали и арестовали известную блогершу Juzzefina (настоящее имя – Жулдыз Жауынбаева). Подробности раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Ранее во время прямого эфира в одной из социальных сетей девушка сделала несколько скандальных заявлений. В частности, по словам блогера, ее на протяжении многих лет "насиловал отец".

"В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеозаписи девушки-блогера, содержащие заявления о якобы совершенном в отношении нее насилии со стороны отца, а также нецензурные высказывания и другие действия, нарушающие общественный порядок. По данным публичным заявлениям была проведена проверка. Автор контента и ее родители установлены и опрошены. Информация о противоправных действиях не подтвердилась", – сообщили сегодня, 25 июня 2026 года, в пресс-службе ДП Алматы.

Стражи порядка отметили, что на видеозаписи жительница Алматы демонстрировала употребление запрещенных веществ, а медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления наркотиков. Также в действиях блогера были установлены признаки административных правонарушений, таких как мелкое хулиганство, распространение ложной информации.

"Собранные материалы были направлены в суд. Кроме того, ранее сотрудниками полиции с гражданкой была проведена профилактическая беседа и вручено официальное предостережение о недопустимости противоправного поведения. По результатам судебного рассмотрения нарушительнице назначено взыскание в виде 10 суток административного ареста. А также за распространение ложной информации и нарушение официального предостережения ей предстоит заплатить штраф в размере 25 МРП (108 125 тенге)".Пресс-служба ДП Алматы

Вместе с тем в полиции сообщили, что ранее блогер уже привлекалась к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб и мелкое хулиганство.

"Распространение недостоверной информации, нарушение общественного порядка, а также иные противоправные действия влекут ответственность, предусмотренную законодательством РК. Все обращения граждан о возможных противоправных деяниях подлежат обязательной проверке и рассмотрению в установленном законом порядке", – напомнили в пресс-службе ДП Алматы.

В свою очередь Juzzefina накануне, 24 июня, опубликовала у себя в Instagram несколько Stories, в которых заявила, что на нее в полицию заявила мама, из-за чего ее задержали.

"Меня задержали. Моя мама написала заявление на меня. Пожалуйста, я хочу, чтобы все было по справедливости. Народ, помогите, пожалуйста", – написала девушка.

блогер Жулдыз Жауынбаева (Juzzefina), фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:49

Фото: Instagram/juzzefina24

17 июня 2026 года бьюти-блогер, актриса и предпринимательница Айым Сейтметова сделала неожиданное признание о проблемах в личной жизни.

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Фото Динара Халдарова
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