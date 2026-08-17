Какая страна следующая: Канье Уэст анонсировал новый концерт
Фото: wikimedia/Peter Hutchins
Американский рэпер Канье Уэст, на днях давший грандиозное выступление в южной столице Казахстана, впервые выступит в России, сообщает Zakon.kz.
Планами звезды поделился организатор Say Agency.
Так, 10 и 11 октября текущего года эпатажный миллиардер выступит в российском Санкт-Петербурге на сцене "Газпром Арены".
Вместе с тем издание "Сноб" отмечает, что ранее Канье Уэст не приезжал в Россию с концертами.
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Напомним, долгожданный концерт рэпера в Алматы состоялся 15 августа. После вынужденного переноса из-за непогоды и проблем со светом артист все же появился на Центральном стадионе.
Посмотреть, как прошло выступление, можно здесь.
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