Какая страна следующая: Канье Уэст анонсировал новый концерт

Американский рэпер Канье Уэст, на днях давший грандиозное выступление в южной столице Казахстана, впервые выступит в России, сообщает Zakon.kz.

Планами звезды поделился организатор Say Agency.

Так, 10 и 11 октября текущего года эпатажный миллиардер выступит в российском Санкт-Петербурге на сцене "Газпром Арены".

Вместе с тем издание "Сноб" отмечает, что ранее Канье Уэст не приезжал в Россию с концертами.

Материал по теме Казахстан умеет тусить: друг Канье Уэста оценил вечеринку в Алматы

Напомним, долгожданный концерт рэпера в Алматы состоялся 15 августа. После вынужденного переноса из-за непогоды и проблем со светом артист все же появился на Центральном стадионе.

Посмотреть, как прошло выступление, можно здесь.