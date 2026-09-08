4 часа искренности: Нуртас Адамбай дал откровенное интервью Канату Бейсекееву о США, религии и депрессии

Казахстанский режиссер Нуртас Адамбай, сменивший место жительства, летом 2026 года заявлял о готовности к открытому разговору. Спустя несколько месяцев слова получили продолжение – в сентябре вышло почти четырехчасовое интервью режиссера документалисту Канату Бейсекееву, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сам Бейсекеев, за почти четыре часа разговора они обсудили самые разные темы: депрессию и путь Адамбая к исламу, в том числе практики, которые привели его к этому; фильмы, которые режиссер удалил; переезд в США и адаптацию в новой стране; семью и супругу Галию; общение с бывшими коллегами по КВН; воспитание детей, ИИ-кино и цензуру.

Отдельно затронули тему "нетрадиционных ценностей" – вопрос, который до сих пор вызывает споры и неоднозначную реакцию в казахстанском обществе.

Уже после выхода интервью Адамбай рассказал дополнительно о своих эмоциях.

"Перед вылетом в Калифорнию для записи выпуска Zamandas Interview с моим участием Канат написал: "Мне нужно, чтобы вы дали слово, что будете искренни в подкасте". „Конечно!" – ответил я. И подумал, что по-другому уже и не хочется, и не можется. Вот и вышел тот выпуск. Все эти дни до его выхода я переживал: "Зачем я про то сказал, про это?.." А потом подумал: "Будь как будет". Если сказал, значит, хотел так сказать. Хорош уже ругать и пугать себя. Такой, какой есть". Нуртас Адамбай

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Примечательно, что автор и режиссер "Келинки Сабины" получил небывалую поддержку от зрителей.

Это очень сильно. Рассказать все так о себе, о своих чувствах. Далеко не каждый человек может себе признаться в этом, а он просто всему миру говорит открыто – это сильно.

Нуртас, если честно, этот подкаст прям зацепил. Полностью понимаю и принимаю твою жизненную ситуацию и то, как ты пытаешься с ней справляться. Не каждый сможет так открыто говорить о таких вещах.

И при всем этом ты остаешься очень простым, искренним и открытым человеком. Без понтов, без попытки казаться кем-то другим.

Интервью получилось очень глубоким. Думаю, каждый увидел в нем себя или нашел свои скелеты в шкафу. Я сама переживала похожее состояние в 2016 году.

Хочу написать комментарий в поддержку Нуртаса. Он действительно крутой человек, который внес большой вклад в развитие казахстанской кинематографии. Он умный, талантливый человек, и мне искренне жаль, что он уехал. Мне кажется, он еще очень многое мог бы сделать для Казахстана и для людей. А что касается ошибок – мы все меняемся с возрастом. Нельзя сравнивать себя в 20, 30 и 45 лет: в каждом возрасте у нас разное мышление, мировоззрение, жизненный опыт и понимание многих вещей.

До сих пор жду его новые фильмы, у него был свой стиль. И юмор классный. И драму классно снимал.

Очень понимаю Нуртаса. За последний год тоже переживаю внутреннюю трансформацию, настолько большую, что даже представить не могла раньше. Мы все должны стремиться понять истинного себя и меньше вовлекаться в других: в рассуждения о жизни других. Важно с собой разобраться в первую очередь.

Делай то, за что тебя любили: снимай отличное кино и верни фильмы на канал. Уверен, ты найдешь себя и душевный покой, который ищешь.

Адамбай снял серию успешных коммерческих фильмов. Среди самых известных работ – трилогия "Келинка Сабина", комедии "Кудалар", "Аким" и сериал "Побег из аула". Около 2021 года Адамбай пришел в ислам, после чего практически перестал заниматься съемками коммерческого кино и комедий.

Позже стал активно выступать за защиту традиционных ценностей. Публично критиковал и призывал запретить показ в Казахстане некоторых голливудских анимационных и художественных лент (например, "Базз Лайтер" и "Барби").