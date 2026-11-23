Дизайнер из Алматы Нади Цай продолжает дарить авторские портретные игрушки, прежде всего медвежат, известным личностям. На этот раз мастер лично вручила коллекционную игрушку российскому исполнителю Диме Билану, сообщает Zakon.kz.

Перед основным видео казахстанка опубликовала несколько роликов. Нади Цай показала, как создавала игрушку и уже готовый вариант.

Цай уточнила, что воплотила в мишке образ Билана с "Евровидения" 2006 года.

"Каждая деталь создана с особым трепетом, теплом и любовью. Невозможное возможно! С любовью из Казахстана!" Нади Цай

Уже 22 ноября 2026 года после концерта в Almaty Arena мишка все-таки оказался в руках Билана.

"Друзья, у нас получилось! Сколько было волнений, переживаний и сомнений… Получится ли? Состоится ли эта долгожданная встреча? Удастся ли лично вручить нашего мишку Диме Билану? Но, несмотря ни на что, мы продолжали верить и надеяться! И в итоге все сложилось самым наилучшим образом! Наш мишка наконец-то встретился со своим героем!" Нади Цай

Материал по теме Солд-аут на концертах Димы Билана в Казахстане напомнил о шутке из КВН 19-летней давности

После просмотра пользователи Казнета отметили воспитанность артиста и поблагодарили его за внимательное отношение к поклонникам.

Из всех, кому дарили вы мишек, по моему мнению, самый приятный и искренний – Дима Билан.

Ура, как он не спеша с вами поговорил, молодец! И вы очень талантливы, и ваши мишки очень крутые.

Я пока смотрела видео, аж челюсть свело от улыбки. Как я рада за тебя, ты – умница, а Билан – человечище.

Как достойно он отреагировал, по-человечески. Не фанат Билана, но было так приятно смотреть и слушать.

Какой Дима внимательный, добрый, чистый сердцем человек.

Очень рада за вас! Талантливая! Дима Билан с таким уважением относится ко всем поклонникам.

Билан – просто невероятный человек! Какой у вас коннект со слушателями. Какой вы добрый, внимательный. Один из немногих, кто так долго на эстраде, собирает полные залы и не потеряли человечность. Неудивительно, что у вас так много преданных фанатов.

Очень люблю популярных артистов, которые не испорчены вниманием и деньгами. Дима Билан – один из первых в моем списке благородных музыкантов.

20 ноября 2026 года Билан выступал на "Барыс Арене" в Астане. Тогда он встретился со своим четырехлетним тезкой из Восточно-Казахстанской области, который весной 2026 года стал звездой соцсетей.