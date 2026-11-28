Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил срочную службу в Центре специального назначения "Витязь" дивизии имени Дзержинского, сообщает Zakon.kz.

У военной части артиста встретили более 15 друзей и коллег, которые поздравили его с возвращением, пишет "РИА Новости" 28 ноября 2026 года.

За время службы музыкант прошел курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Он также занимался охраной общественного порядка и обеспечением безопасности населения в Московском регионе.

На вопрос журналистов о том, как прошла служба, рэпер ответил: "Все хорошо, спасибо".

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