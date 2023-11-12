МИД РК: Казахстан поддерживает создание палестинского государства

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявила на внеочередном совместном Саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины.

В мероприятии приняли участие главы государств, правительств, министры иностранных дел государств-членов ОИС. Участники выразили мнение о необходимости мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, возвращения законных территорий Палестине, а также призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

Фото: МИД РК

"В своем выступлении на саммите министр иностранных дел РК заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Было подчеркнуто, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы "Два государства для двух народов", – говорится в заявлении МИД РК.

Министр подметил, что Казахстан призывает к немедленному прекращению огня.

Фото: МИД РК

"Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", – заявил Нуртлеу.

Он добавил, что с этой целью Казахстан проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня, которая была предложена Иорданским Хашимитским Королевством на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября этого года.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что, к сожалению, мирные жители, в том числе слишком много детей, женщин и пожилых людей, стали невинными жертвами конфликта.

Также была выражена глубокая озабоченность ситуацией с гражданами РК, которые в настоящее время находятся в секторе Газа и не имеют возможности покинуть эту территорию.

Также глава МИД Казахстана сообщил участникам саммита, что в ходе своего недавнего телефонного разговора с главой МИД Израиля Эли Коэном призвал к немедленному прекращению огня и поиску всеми сторонами мирного решения данного конфликта. Было отмечено, что безопасность мирных жителей является высшим приоритетом.

"Казахстан высоко оценил решение Арабской Республики Египет о предоставлении коридоров для оказания медицинской и гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Со своей стороны наша страна пожертвовала один миллион долларов США для братского народа Палестины и планирует оказать дополнительную гуманитарную помощь", – говорится в заявлении.





Глава МИД РК обратился к международным и гуманитарным организациям с просьбой вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа и предложил использовать существующий механизм Исламской организации продовольственной безопасности для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи для жителей Газы.

По итогам саммита участники приняли резолюцию, в которой было заявлено, что сектор Газа является неотделимой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Была возложена ответственность на Израиль за вооруженный конфликт в секторе. Страны ЛАГ и ОИС договорились о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.

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В Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. По разным оценкам, в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных.