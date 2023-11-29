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17 дней под землей: всех рабочих благополучно вызволили из под завалов в Индии

17 дней под землей: всех рабочих благополучно вызволили из под завалов в Индии Фото: Тwitter/BhanuSingh____
Операция по освобождению 41-го рабочего, оказавшихся под завалами в строящемся туннеле Гималайских гор в Индии, завершилась. Все строители благополучно выбрались на поверхность, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные власти, все рабочие выбрались на поверхность самостоятельно. Под завалами они провели 17 дней после того, как горная порода обрушилась и завалила строящийся туннель. На поверхности пострадавших встречали медики, спасатели и Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд, передает CNN.

Как отметил Дхами во время пресс-конференции, все спасенные мужчины выглядят здоровыми, признаков серьезных проблем со здоровьем у них нет. При этом, все строители пройдут медицинское обследование и власти настаивают на их продолжительном отдыхе.

"Я хочу сказать мужчинам, которые оказались в ловушке в туннеле, что ваша храбрость и терпение вдохновляют всех". Премьер-министр Индии Нарендра Моди


Накануне стало известно, что спасатели, которые несколько недель проводили операцию по вызволению рабочих из под завалов, наконец добрались до места, где все это время оставались строители.

Обрушение строящегося туннеля произошло 12 ноября. Заблокированными в горе оказался 41 человек. На протяжении всей операции по освобождению строителей возникали сложности из-за поломок техники и металлических конструкций, которые мешали бурению горной породы. За сутки до освобождения стало известно, что спасатели придумали новый способ вызволить строителей.

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