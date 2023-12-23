Ситуация в Украине: в стране начнут рассылать электронные повестки, Эстония готова выдать уклонистов от армии

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Электронные уведомления с приглашением в военкомат могут начать рассылать в том числе тем военнообязанным, которые находятся за границей. Зеленский говорил, что военные просили его мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность рассылки электронных оповещений гражданам с приглашением прийти в военкомат, заявил в интервью "Суспільне" глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, Минобороны Украины проанализировало различные базы данных и займется учетом мужчин, которым будет предложена военная служба, в зависимости от категории, к которой они будут отнесены. Он добавил, что ведомство сейчас работает над техническими решениями, чтобы процесс был "цивилизованным", и допустил рассылку электронных оповещений в том числе военнообязанным, которые находятся за границей.

Германия, как и Польша, не будет выдавать Украине уклонистов от армии, не желающих служить в ВСУ. Накануне украинское Минобороны сообщило, что уехавших из страны граждан могут "попросить" вернуться и прийти на призывные пункты.

Эстония в случае необходимости готова выдавать Украине тех, кто подлежит мобилизации, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Для этого Киеву и Таллину нужно будет заключить отдельное двустороннее соглашение — в соответствии с международным правом без него украинская сторона не может призвать на службу своих граждан, проживающих в Эстонии.

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