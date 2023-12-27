Массовые протесты против политики новых властей проходят в Аргентине

Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы заявить о незаконности реформ президента Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, акция протеста была организована профсоюзами и заранее согласована с властями.

Отмечается, что люди собрались на площади и прилегающих улицах, не мешая движению по основным магистралям города. Ранее подобные массовые акции всегда сопровождалось перекрытием дорог и создавали много проблем для жителей города. Прежнее правительство это допускало. Однако президент Хавьер Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение.

"Манифестация проходит в спокойной обстановке. Люди бьют в барабаны, кричат различные лозунги. На площади нет значительного скопления полиции. В основном правоохранители дежурят вдоль крупных магистралей", – говорится в сообщении.

Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.

Отметим, что 10 декабря Милей официально вступил в должность главы государства и "тайно" принял присягу у нового правительства. 12 декабря в избранного президента Аргентины кинули стеклянную бутылку во время парада по улицам Буэнос-Айреса после церемонии инаугурации.

