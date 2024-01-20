Прокурора, расследовавшего нападение банды на телеканал в Эквадоре, застрелили

Прокурор, который руководил расследованием нападения на эквадорский телеканал, был застрелен средь бела дня в городе Гуаякиль, сообщает Zakon.kz.

Сесар Суарес, который занимался делами, связанными с организованной транснациональной преступностью в провинции Гуаяс – одном из самых жестоких районов страны – в среду днем ​​попал в засаду на севере города, пишет The Guardian.

"Преступники, террористы не будут сдерживать нашу приверженность эквадорскому обществу. Мы призываем силы правопорядка гарантировать безопасность тех, кто выполняет свои обязанности", – заявила генеральный прокурор страны Диана Салазар.

Суарес ехал на судебное заседание, когда на него напали вооруженные люди на двух машинах и несколько раз выстрелили.

В четверг полиция сообщила, что в связи с нападением были арестованы два члена банды.

Мотивы преступления все еще расследуются.

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10 января режим "внутреннего вооруженного конфликта" объявил в Эквадоре президент Даниэль Нобоа. Это случилось после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала. Позже власти Эквадора заявили, что из тюрем сбежали опасные бандиты.