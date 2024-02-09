Северная Корея открыла границу для туристов впервые с 2020 года

Северная Корея примет первых туристов впервые за четыре года – с 2020-го ни одного путешественника не пускали в страну по туристической визе из-за распространения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph 9 февраля, первыми за четыре года туристами, которым разрешили посетить КНДР, станут россияне. Группа туристов из РФ приедет в Северную Корею в рамках четырехдневного тура.

Тур в КНДР продает один из российских туроператоров. Речь идет о поездке из Владивостока в Пхеньян и на северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. Россиянам предлагают "уникальную возможность отправиться в незабываемое путешествие, позволяющее совместить активный отдых на склонах с прекрасными пейзажами". Стоимость поездки – 750 долларов с человека (337,3 тыс. тенге). В сумму входят две ночевки в пятизвездочном отеле и одна – в четырехзвездочном.

Пока что сложно понять, станут ли подобные туры из РФ в КНДР постоянными или же это сугубо разовое явление, но для страны, которая четыре года была полностью изолирована от иностранцев, это уже шаг вперед. Впрочем, пока что в Северную Корею пускают далеко не всех – для туристов из западных стран ее границы остаются закрытыми. Эксперты по международному туризму указывают, что тем немногим иностранцам, которых пускают в КНДР, демонстрируют тщательно сформированную "парадную" версию страны, а их маршруты передвижения тщательно контролируют.

Северная Корея закрыла свои границы для туристов в начале 2020-го, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С того момента возможность попасть в КНДР для иностранцев была крайне ограничена.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Северную Корею.