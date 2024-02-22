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Стычки между фермерами и полицией произошли в Испании

марш протеста фермеров в Испании Фото: скриншот видео
В Мадриде произошли стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов пытались перекрыть аграриям на тракторах дорогу к министерству сельского хозяйства, которое было выбрано в качестве конечной точки акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. В ответ на это фермеры забросали полицейских банками от пива.

В результате стычек протестующим удалось пробить дорогу, а тракторам – проехать к зданию ведомства. Аграрии утверждают, что не покинут центральные улицы испанской столицы, пока правительство не выступит с заявлением.

Отмечается, что параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов.

Между тем, в социальных сетях распространяются все более шокирующие кадры столкновений полиции и протестующих.

Испанские фермеры на тракторах 16-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.

По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.

Ранее сообщалось, что снаряды со слезоточивым газом применили власти Индии против фермеров. Индийские фермеры требуют принятия закона, обеспечивающего минимальную поддерживающую цену на выращиваемую ими сельхозпродукцию, то есть гарантированный выкуп правительством их урожая по заранее объявленной цене.

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