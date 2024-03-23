Число погибших во время теракта в Москве превысило 110 человек
Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов, сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что при теракте погибли 93 человека. Тогда Следком предупредил – число погибших будет расти.
Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек. Речь идет, в том числе, о 4 террористах, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба Кремля.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации.
Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу.