Число погибших во время теракта в Москве превысило 110 человек

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек, сообщает Zakon.kz.

Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов, сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что при теракте погибли 93 человека. Тогда Следком предупредил – число погибших будет расти.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек. Речь идет, в том числе, о 4 террористах, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба Кремля.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации.

Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу.