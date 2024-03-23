Трое граждан Таджикистана непричастны к теракту в Москве, заявило МВД этой страны

В Министерстве внутренних дел Таджикистана заявили, что граждане страны, на которых были распространены копии якобы ориентировок, непричастны к теракту на территории РФ, сообщает Zakon.kz.

Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре, пишет ТАСС со ссылкой на МВД Таджикистана.

Также ведомство предоставило фотографии своих граждан, "находящихся в розыске"