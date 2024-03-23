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Трое граждан Таджикистана непричастны к теракту в Москве, заявило МВД этой страны

Москва, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 15:30 Фото: РИА Новости
В Министерстве внутренних дел Таджикистана заявили, что граждане страны, на которых были распространены копии якобы ориентировок, непричастны к теракту на территории РФ, сообщает Zakon.kz.

Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре, пишет ТАСС со ссылкой на МВД Таджикистана.

Также ведомство предоставило фотографии своих граждан, "находящихся в розыске"

человек, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 15:30

Фото: соцсети

человек, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 15:30

Фото: соцсети

Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу. Все они – граждане Таджикистана, писал Telegram-канал Baza.

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.

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