Помощница группы "Пикник" погибла во время теракта

Помощница группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила сами артисты на своей странице VK.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Светлая память", – говорится в сообщении.

Члены группы искали ее два дня. Сегодня супруг женщины опознал ее тело среди тех, кто скончался во время атаки террористов, пишут российские СМИ.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Погибли 133 человека, в том числе трое детей.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя в таких ситуациях.