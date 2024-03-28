Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Задержали девятого подозреваемого в финансировании теракта в "Крокусе"

теракт в России, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 20:40 Фото: скриншот видео
Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус сити холл" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом Следственный комитет России написал в Telegram.

"Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта арестовали восьмого подозреваемого в организации теракта в "Крокус сити холле" Алишера Касимова.

МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". В списке значатся 143 фамилии.

Читайте также

Mercedes-Benz занижала показатели выбросов
Компания Mercedes-Benz умышленно занижала данные о вредных выбросах машин
основатель организации WikiLeaks
Британия назвала условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США
Япония, красный рис, смерти, пищевая добавка
Смертельные пищевые добавки переполошили Японию
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: