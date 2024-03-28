Задержали девятого подозреваемого в финансировании теракта в "Крокусе"

Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус сити холл" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом Следственный комитет России написал в Telegram.

"Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта арестовали восьмого подозреваемого в организации теракта в "Крокус сити холле" Алишера Касимова.

МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". В списке значатся 143 фамилии.

