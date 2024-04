Как 101-этажная высотка пережила сильнейшее землетрясение на Тайване

Около половины разрушенных зданий расположены вблизи эпицентра подземных толчков, в уезде Хуалянь. Там частично обрушились четыре строения.

В столице Тайбэе, которая примерно в 120 км от Хуаляня, здания также сильно сотрясались во время землетрясения, которое назвали самым сильным на Тайване за последние 25 лет. При этом небоскреб Тайбэй 101, некогда самый высокий в мире, остался невредимым, пишет CNN.

На кадрах, снятых во время землетрясения, видно, как башня высотой более 500 метров слегка покачивается. Издание пишет, что защитой небоскреба от разрушения стал материал, из которого он построен: железобетон.

Сочетание бетона и стали сделало здание достаточно гибким, чтобы раскачиваться, и в то же время достаточно прочным, чтобы противостоять сильным ветрам, а теперь и землетрясению.

Но, пишет CNN, высоко в здании есть еще одно технологическое новшество, которое помогает защитить 101-этажный небоскреб. Это огромное устройство, похожее на шар, известное как демпфер с настроенной массой.

Подвешенный на 92 толстых тросах между 87-м и 92-м этажами, золотистый стальной шар может перемещаться в любом направлении на ограниченное расстояние. В результате он действует как маятник, который противодействует (или "гасит") колебательным движениям.

Как рассказал эксперт по строительству высоток Стефан Эл, по сути, это очень большой противовес. В случае с Тайбэй 101 это 660 тонн. Кажется, что это огромный вес, но, если сравнить его с общим весом здания, то это лишь малая толика.

Отмечается, что такие настроенные амортизаторы массы используются в небоскребах по всему миру, включая "сверхтонкую" башню Стейнвей в Нью-Йорке и дубайский небоскреб Бурдж Аль Араб в форме паруса, в котором их 11.

Спроектированное тайваньской фирмой здание Тайбэй 101 было самым высоким зданием в мире с 2004 по 2007 год, пока его не превзошел небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Смотровая площадка, с которой открывается вид на новаторски настроенный демпфер массы, в настоящее время является популярной достопримечательностью для посетителей, особенно когда она перемещается при сильном ветре.

The 1,670ft building famously has a 703 ton steel ball hanging between the 88th and 92nd floors, which acts as a “dampener system” to reduce building sway by 30-40% during earthquakes and typhoons in Taiwan.



pic.twitter.com/GhdgVEDLQy