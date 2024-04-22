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Американцы вышли на митинг против штрафов для бездомных

американцы выступили против штрафов для бездомных, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 01:55 Фото: X(Twitter)/@LocalProgress
22 апреля у Верховного суда в Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против дела о конституционности штрафов для бездомных, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, в городе Грантс-Пасс в штате Орегон власти решили ввести ряд рестрикций для бездомных, ночующих на улицах города, в том числе и штрафы почти на 300 долларов. Верховный суд рассматривает конституционность такого решения.

По мнению одной из участниц мирного митинга Натилин Адесегун из организации по защите прав бездомных Vocal NYC, в данное время в США нахождение таких людей на улицах криминализуется.

"Только подумайте об этом... вас арестовывают и объявляют преступником, только потому, что вы - бедны и бездомны. Это неправильно", – заявила Адесегун.

Активисты надеются, что "криминализация бездомности" является неконституционной.

Ранее сообщалось, что грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.

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