Американцы вышли на митинг против штрафов для бездомных

22 апреля у Верховного суда в Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против дела о конституционности штрафов для бездомных, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, в городе Грантс-Пасс в штате Орегон власти решили ввести ряд рестрикций для бездомных, ночующих на улицах города, в том числе и штрафы почти на 300 долларов. Верховный суд рассматривает конституционность такого решения.

По мнению одной из участниц мирного митинга Натилин Адесегун из организации по защите прав бездомных Vocal NYC, в данное время в США нахождение таких людей на улицах криминализуется.

"Только подумайте об этом... вас арестовывают и объявляют преступником, только потому, что вы - бедны и бездомны. Это неправильно", – заявила Адесегун.

Активисты надеются, что "криминализация бездомности" является неконституционной.

#JohnsonvGrantsPass could radically change the way we approach homelessness, leading to jail time or fines for sleeping outside



We're at SCOTUS with @homeless_law and HUNDREDS of people because we know #housingfirst is the most humane and effective way to address homelessness https://t.co/fd82QcordG pic.twitter.com/TCE03xUb3r — Local Progress (@LocalProgress) April 22, 2024

Ранее сообщалось, что грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.