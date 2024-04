Американцы вышли на митинг против штрафов для бездомных

Согласно информации РИА Новости, в городе Грантс-Пасс в штате Орегон власти решили ввести ряд рестрикций для бездомных, ночующих на улицах города, в том числе и штрафы почти на 300 долларов. Верховный суд рассматривает конституционность такого решения.

По мнению одной из участниц мирного митинга Натилин Адесегун из организации по защите прав бездомных Vocal NYC, в данное время в США нахождение таких людей на улицах криминализуется.

Активисты надеются, что "криминализация бездомности" является неконституционной.

